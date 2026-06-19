Verucchio vetrina europea del ciclismo alla Rocca Malatestiana

Trenta giornalisti e influencer da tutta Europa hanno partecipato all’European Media Cycling Contest

Il 18 giugno la Rocca Malatestiana di Verucchio si è trasformata in una prestigiosa vetrina internazionale in occasione dell’European Media Cycling Contest (EMCC) 2026, manifestazione che ha portato nel borgo 30 giornalisti e influencer specializzati nel settore ciclistico provenienti da diversi Paesi europei.

L’evento, che unisce sport, promozione territoriale e sostenibilità, ha visto i partecipanti guidati da Davide Cassani sfidarsi lungo la suggestiva Cronoscalata Via Romagna, un percorso di 3,5 chilometri immerso nel paesaggio di Verucchio in tutto il suo splendore e culminante nella spettacolare cornice della Rocca Malatestiana. L'organizzazione è stata curata la Liberabici.

La prova sportiva ha rappresentato molto più di una semplice competizione. Per i professionisti dei media presenti è stata infatti l’occasione per conoscere da vicino le peculiarità del territorio verucchiese, apprezzandone il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, oltre alle potenzialità sempre più rilevanti del cicloturismo. Dopo il pranzo nella Rocca di Verucchio, il rientro a Rimini è avvenuto pedalando lungo le Coste di Sgrigna,

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione della Via Romagna, itinerario che attraversa alcune delle località più suggestive della regione e che negli ultimi anni si è affermato come uno dei percorsi di riferimento per il turismo su due ruote.

Per Verucchio si tratta di un’importante opportunità di visibilità internazionale, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con le nuove forme di turismo sostenibile. Un’occasione per mostrare ai principali media europei non solo la bellezza dei suoi paesaggi e del suo centro storico, ma anche la capacità del territorio di accogliere eventi di respiro internazionale legati alla mobilità dolce e allo sport all’aria aperta.

L’European Media Cycling Contest 2026 conferma così il ruolo sempre più centrale di Verucchio nel panorama del cicloturismo romagnolo, rafforzando la promozione del territorio attraverso esperienze che uniscono attività sportiva, cultura e scoperta del paesaggio.

Giunto alla sua V edizione, quest'anno l'evento ha ospitato 30 giornalisti e opinion leader del settore ciclistico provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Polonia, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Lituania e Italia. Organizzata con Apt Servizi e Visit Romagna, la manifestazione si lega al summit mondiale Velo-city di Rimini, unendo cultura del cicloturismo e mobilità sostenibile.