Via Cagnacci a Rimini divisa in 2: pulizia da un lato, immondizia dall'altro. La segnalazione

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485

Una via di Rimini divisa in due per quanto riguarda i rifiuti. La segnalazione al 3478809485 arriva da un lettore di altarimini.it. La strada in questione è Via Cagnacci. "Sono giorni che la situazione è questa! Vergognoso! Via Cagnacci lato mare (di via Praga) con la raccolta porta a porta è sempre pulita. Via Cagnacci lato monte (di via.Praga) è vergognosamente messa come in foto!" scrive il nostro lettore.



Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485