Via Casale Sant’Ermete, sei microcantieri per ridurre i disagi: prevista anche la riasfaltatura completa

Interruzione dell’energia il 10 giugno per lo spostamento dei pali

Prosegue l’intervento per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Casale Sant’Ermete: il cantiere è stato fermo per qualche settimana per consentire due importanti programmazioni. La prima riguarda lo spostamento, da parte di Enel, dei pali che si trovano in mezzo al tracciato della ciclabile, e che sarà effettuato mercoledì 10 giugno, quando è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica in via Casale Sant’Ermete dalle ore 8 alle ore 15. Il distacco di energia riguarderà i civici compresi tra il 920 e il 1340, in direzione dalla cabina Enel verso Verucchio, e nel tratto compreso tra il civico 920 fino all’incrocio con via delle Margherite, in direzione dalla cabina Enel verso mare. L’interruzione riguarderà infine i primi 150 metri di via Le Fratte. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde di e-distribuzione 803500.

La seconda riguarda invece la progettazione di una perizia di variante migliorativa che sarà appovata a breve, finalizzata soprattutto a inserire nel progetto anche un intervento di riasfaltatura in via Casale Sant’Ermete.

In ogni caso, dopo le operazioni di Enel, i lavori riprenderanno regolarmente con l’intervento di adeguamento e miglioramento dell’illuminazione pubblica e le altre opere conclusive.

“Al fine di arrecare il minor disagio possibile a residenti, scuole, attività economiche comprese nell’area dei lavori – commenta la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – il cantiere è stato suddiviso in sei microcantieri, questo ha comportato sicuramente un lavoro più complesso dal punto di vista organizzativo. Al tempo stesso, sono stati realizzati degli interventi aggiuntivi puntuali, per rispondere alle esigenze delle scuole e dei cittadini, emerse con l’avanzare dei lavori. A conclusione dell’intervento, grazie alla variante, saremo in grado anche di asfaltare il manto stradale di via Casale Sant’Ermete e non solo fare dei ripristini localizzati come avevamo ipotizzato nel progetto iniziale”.