Via Grotta, taglio del nastro per la nuova pista ciclopedonale da 700mila euro

A Misano un nuovo collegamento sicuro per pedoni e ciclisti

È stato inaugurato ufficialmente, questa mattina (sabato 25 ottobre), il nuovo percorso ciclopedonale di Via Grotta che rende effettivo il collegamento in sicurezza, per pedoni e ciclisti, nel tratto compreso tra la rotatoria sulla Statale 16 e la nuova rotonda posta all’incrocio con le vie Primo Maggio e Marecchia, a Villaggio Argentina.

I lavori per la realizzazione del progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, ammontano a 700.000 euro, di cui 500.000 finanziati attraverso le risorse regionali del “Bando per la promozione della viabilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti”.

Con la realizzazione di questo ulteriore tassello si potenzia ulteriormente la rete delle piste ciclopedonali presenti sul territorio di Misano Adriatico.

“Prosegue il progetto che, come amministrazione comunale, abbiamo elaborato per potenziare i collegamenti tra le frazioni e la zona centrale di Misano – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni - con l’obiettivo di creare percorsi ciclopedonali per la mobilità in sicurezza di pedoni e ciclisti. Contestualmente a queste opere interveniamo anche per sistemare le strade al fine di renderle più fruibili anche per gli automobilisti. In questo caso, abbiamo creato una rotonda che, oltre a smistare il traffico, serve a rallentare la percorrenza su Via Grotta e a ridurre la velocità, una delle principali cause di problemi e incidenti. Si tratta di un intervento complessivo di messa in sicurezza che migliora la vivibilità delle frazioni e il collegamento delle stesse”.