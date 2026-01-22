Via il 'consenso libero' dal ddl stupri, protesta il Pd 'testo stravolto'
Legge su antisemitismo divide ancora i Dem
A cura di Redazione
22 gennaio 2026 15:47
Dal testo del ddl stupri, riformulato dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sparisce la parola 'consenso', al centro dell'accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd, Elly Schlein, e vengono ridotte le sanzioni.
'Una forzatura, una legge stravolta per le pressioni della Lega', protesta il Pd. Il ddl sull'antisemitismo divide ancora i dem. Il nuovo testo, a firma del senatore Giorgis oggi discusso dall'assemblea del gruppo, 'contrasta le discriminazioni e l'antisemitismo' mentre Graziano Delrio, autore della prima stesura, rivendica la necessità 'di una legge ad hoc sull'antisemitismo'. Fi attacca: 'Schlein prende ordini da Landini'.