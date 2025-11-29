Via la cittadinanza onoraria a Mussolini: consiglio comunale di Santarcangelo vota sì

Consiglio comunale, approvato l’assestamento generale di bilancio e la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

Il Consiglio comunale di Santarcangelo di venerdì 28 novembre si è aperto con una comunicazione del consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) in memoria delle vittime di femminicidio, conclusa con un minuto di silenzio.

Esauriti i preliminari di seduta, l’assessore al Bilancio Gianni Giambi ha presentato i primi tre atti deliberativi all’ordine del giorno. La ratifica alla delibera di Giunta numero 164 del 13 novembre 2025, relativa a una variazione di urgenza al bilancio 2025-2027 (esercizio finanziario 2025) con aggiornamento del Piano esecutivo di gestione (Peg), è servita per incamerare maggiori entrate, tra cui contributi Pmr per il trasporto pubblico locale impiegati per la messa in sicurezza delle fermate, mentre 243mila euro provenienti da oneri e monetizzazioni da concessioni edilizie sono stati utilizzati per interventi di riqualificazione del patrimonio comunale, in particolare al nido d’infanzia Mongolfiera e al Circolo tennis. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e l’astensione dell’opposizione (Alleanza civica, Fratelli d’Italia e il consigliere Berlati).

Sempre l’assessore Giambi ha illustrato congiuntamente l’assestamento generale del bilancio 2025/2027 con salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027. Per la parte corrente, 25mila euro sono stati destinati al fondo di riserva, 64mila dall’avanzo libero a finanziare gli eventi di Natale e Capodanno, mentre le restanti risorse – provenienti da incentivi alla progettazione, contributi regionali e statali, sanzioni e concessioni – hanno finanziato gestione degli edifici pubblici, scuola, sociale, cultura, turismo, equità tributaria, manutenzione del patrimonio e sicurezza. In conto capitale sono stati distribuiti 1 milione e 182mila euro dell’avanzo vincolato e 779mila euro da alienazioni, destinati al completamento della nuova struttura polifunzionale alla Cittadella dello Sport, anticipata dal 2027 al 2026 con riduzione del mutuo previsto di 1,5 milioni di euro. Le risorse così liberate sono state stanziate per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri presso l’ex scuola di San Michele, inserita nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2027. Entrambe le delibere sono state approvate con il voto favorevole della maggioranza, l’astensione di Fratelli d’Italia, il voto contrario di Alleanza civica e del consigliere Berlati.

A seguire, l’assessore alle Società partecipate Luca Paganelli ha presentato la delibera relativa al conferimento dei necessari poteri per la realizzazione del progetto di conferimento in Romagna Acque – Società delle Fonti degli asset del ciclo idrico integrato della Romagna da parte delle società delle reti: un’operazione finanziaria che ha l’obiettivo di unificare in un’unica società pubblica tutte le reti e gli impianti delle cinque società attualmente presenti in Romagna, per garantire una gestione più efficiente, maggiore capacità di investimento e tutela di un bene strategico come l’acqua, rafforzando la governance pubblica del servizio idrico. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, l’astensione di Alleanza civica, il voto contrario di Fratelli d’Italia e del consigliere Berlati.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha quindi illustrato la convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria generale, rinnovata per un ulteriore anno fino a fine 2026 – con copertura economica a carico della Provincia per il 75% e del Comune per il 25% – in seguito al voto unanime dell’assemblea. La revoca della deliberazione di Consiglio comunale del 22 maggio 1924 relativa al conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, presentata ancora dal sindaco Sacchetti come seguito della mozione approvata a settembre, è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e del consigliere Berlati, l’astensione di Alleanza civica e il voto contrario di Fratelli d’Italia.

L’ordine del giorno a sostegno della campagna nazionale di iniziativa popolare “Diritto a stare bene”, presentato dalla consigliera Sofia Balducci (Partito Democratico) è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e di Alleanza civica, l’astensione di Fratelli d’Italia e del consigliere Berlati, mentre la mozione per la promozione dell’educazione finanziaria, illustrata dal consigliere Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) ha ricevuto voto unanime. La mozione per la promozione e la valorizzazione di corsi del dialetto santarcangiolese, proposta dal consigliere Francesco Ricci di Più Santarcangelo, è stata infine approvata con i voti favorevoli della maggioranza e di Alleanza civica, il voto contrario di Fratelli d’Italia e del consigliere Berlati.