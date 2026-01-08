Via la tassa, Ryanair annuncia: "Più voli nell'aeroporto di Rimini"

Stessa decisione della compagnia per gli scali di Parma e Forlì

Ryanair è pronta ad aumentare il numero di voli negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma in seguito all’abolizione dell’addizionale comunale sugli scali minori decisa dalla Regione Emilia-Romagna. Lo ha confermato Jason McGuinness, responsabile commerciale della compagnia irlandese, ribadendo quanto già anticipato nei mesi scorsi.

Secondo Ryanair, la riduzione dei costi di accesso aeroportuale rappresenta un fattore decisivo per l’espansione dell’offerta. "La diminuzione delle tariffe – ha spiegato McGuinness – si è dimostrata capace di garantire più voli, più aeromobili e prezzi più bassi per i passeggeri". Un modello già sperimentato con successo in altre aree del Paese, come Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, oltre che negli aeroporti minori della Sicilia, tra cui Trapani-Marsala.

Proprio in questi scali, ha ricordato il manager, l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato all’apertura di nuove basi operative e a investimenti in ulteriori aeromobili, con ricadute occupazionali significative sul territorio. "In risposta all’abolizione dell’addizionale comunale negli aeroporti minori dell’Emilia-Romagna – ha aggiunto – Ryanair introdurrà nuove rotte e offrirà un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini".