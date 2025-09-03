Via libera all’accordo Ue-Mercosur: anche Parigi firma l’intesa

La Commissione europea: “Garantita protezione al settore agricolo”. Previsto +39% di export e 440mila nuovi posti di lavoro

La Commissione europea ha dato il via libera definitivo all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). L’intesa, che sarà ora sottoposta all’esame dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo, rappresenta un passo chiave nella strategia dell’Ue per diversificare i propri rapporti commerciali.

Dopo l’Italia, anche la Francia ha firmato l’accordo, sottolineando come le proprie riserve siano state ascoltate e recepite. “Questi accordi storici costituiscono una parte fondamentale della strategia europea. L’intesa garantisce una protezione completa e globale per ogni aspetto sensibile nel settore agricolo”, ha dichiarato la Commissione.

L’intesa è stata approvata insieme all’aggiornamento dell’accordo Ue-Messico e, secondo le stime, potrà favorire un incremento del 39% delle esportazioni europee verso i Paesi del Mercosur. L’impatto sull’economia dell’Unione è valutato in circa 440mila posti di lavoro sostenuti in tutta Europa.