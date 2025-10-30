Meloni: “Traguardo storico, ora la parola passa ai cittadini”

Via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Il disegno di legge costituzionale è stato approvato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni nel quarto e ultimo passaggio parlamentare.

Esultano il governo e la maggioranza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’approvazione un “traguardo storico”. “Ora la parola passa ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo”, ha aggiunto la premier.

Le opposizioni, invece, annunciano battaglia. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accusa: “Il governo vuole le mani libere, questa riforma mina l’indipendenza della magistratura”. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo cui “si scardina la Costituzione e il M5S lo contrasterà in ogni modo”.

Intanto, nasce il comitato per il ‘no’ al referendum sulla riforma, mentre anche i capigruppo della maggioranza avviano le procedure per la raccolta delle firme necessarie al voto popolare.