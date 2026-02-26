Via libera di Enac: l'aeroporto di Rimini sarà aperto 24 ore su 24

Non ci saranno aggravi per Airiminum, società di gestione dello scalo riminese

L'aeroporto di Rimini Federico Fellini passa a 24 ore di operatività, con avvio entro i primi mesi del 2027. A dare il via libera è Enac. Lo scalo di Rimini è tra gli aeroporti "minori" che in queste ore hanno ottenuto la possibilità di essere operativi per tutto il giorno. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”, evidenzia Pierluigi Di Palma, presidente Enac. Non ci saranno aggravi per Airiminum, società di gestione del Fellini. Gli incrementi, a livello di costi, sono assicurati attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione che, per il periodo regolatorio 2025-2029, è stato presentato all’approvazione della Commissione europea.