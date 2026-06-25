Via Milano, Cattolica: partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto

Intervento tra via Del Prete e la ferrovia: strada chiusa al traffico durante i lavori. L’assessore Uguccioni: “Piano straordinario per rendere le strade più sicure e decorose"

Partiti lunedì scorso, 22 giugno, i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto di via Milano compreso tra la via Del Prete e la ferrovia. Gli interventi partiranno con la fresatura della pavimentazione carrabile e delle banchine e si concluderanno con la realizzazione del tappeto in asfalto. Per motivi di sicurezza durante le lavorazioni la strada sarà interdetta al traffico veicolare.

“Siamo riusciti a intervenire anche in questo tratto di strada con lavori che i cittadini attendevano da anni – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Aggiungiamo così un altro tassello al piano straordinario degli asfalti che abbiamo avviato. Stiamo cercando di arrivare in ogni quartiere di Cattolica, la nostra rete viaria necessita di una risistemazione importante e abbiamo investito tante forze e risorse per rendere le strade della città ancora più decorose e sicure”.