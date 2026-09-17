Via Stampa, la protesta: "Dopo il camper bruciato ora anche campeggiatori abusivi". La segnalazione

A dieci mesi dall'incendio di un camper ancora abbandonato nel parcheggio, una nuova segnalazione sulla situazione della zona tra ospedale e scuole

A dieci mesi dall'incendio di un camper, ancora abbandonato nel parcheggio di via Stampa, arriva una nuova segnalazione sulla situazione della zona, dove si trovano anche l'ospedale e alcune scuole.

"10 giorni fa abbiamo festeggiato i 10 mesi di camper bruciato abbandonato nel parcheggio di via Stampa – si legge nella segnalazione – e dato che ormai la zona, nonostante la presenza dell’ospedale e delle scuole, sia abbandonata a se stessa, da oggi abbiamo anche la presenza di campeggiatori abusivi!".

La segnalazione si conclude con un appello alle istituzioni: "Ci chiediamo cos’altro ancora deve accadere perché il Comune di Rimini, il comandante dei Vigili Urbani e il questore inizino a garantire la sicurezza e il decoro di questa zona della città".

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485