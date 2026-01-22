Viale Ceccarini, colpo notturno alla profumeria Riviera: ladri in fuga col bottino

Raid notturno nel cuore di Riccione

Colpo notturno alla profumeria Riviera di viale Ceccarini. Il furto è avvenuto intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, quando due malviventi a volto coperto hanno forzato la porta d’ingresso del negozio e, in pochi minuti, hanno asportato il denaro contante dalla cassa. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino e i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della profumeria e della zona per risalire all’identità dei responsabili.