Viale Ceccarini, conto alla rovescia per la riapertura: lavori nei tempi e nuovi cantieri in vista

Riapertura completa entro fine maggio

Procedono secondo i tempi previsti i lavori di riqualificazione di viale Ceccarini. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto oggi tra l’amministrazione comunale, i tecnici incaricati, i responsabili del cantiere, gli operatori economici e i residenti della zona interessata dagli interventi.

Alla riunione hanno preso parte la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, che hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione a mantenere un confronto costante e trasparente con cittadini e commercianti del centro cittadino.

Dall’analisi tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori è emerso che il cronoprogramma relativo al tratto compreso tra l’intersezione con viale Gramsci e l’incrocio con viale Dante è stato pienamente rispettato. In queste ore sono infatti in corso le ultime opere di finitura che consentiranno la completa riapertura dell’area entro il 31 maggio così come preventivato i lavori alla Piazzetta del Faro dovrebbero proseguire fino al 20 giugno.

Secondo quanto comunicato dal Comune, il potenziamento delle squadre operative e il presidio costante del cantiere hanno permesso di confermare l’obiettivo fissato nei mesi scorsi: restituire la piena fruibilità di viale Ceccarini in tempo per l’avvio della stagione estiva.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre illustrati i prossimi lotti di intervento, che interesseranno tre aree distinte della città e saranno gestiti da altrettante squadre tecniche, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi e limitare il più possibile i disagi per residenti e attività commerciali.

Le nuove lavorazioni riguarderanno viale Gramsci, nel tratto compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni, l’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante e l’area del sottopasso. L’avvio dei cantieri è previsto nei primi giorni di settembre, anche se l’amministrazione non esclude un possibile lieve slittamento, accogliendo le richieste avanzate da alcuni commercianti del viale. Per quanto riguarda le tempistiche, il termine dei lavori su viale Gramsci è indicativamente prima delle festività natalizie, mentre gli interventi nelle altre due aree dovrebbero concludersi entro febbraio 2027.

L’amministrazione comunale ha infine confermato la volontà di rispettare il cronoprogramma condiviso e di ridurre al minimo l’impatto dei cantieri sulla vita quotidiana del centro cittadino, valutando anche la possibilità di posticipare di qualche giorno l’apertura dei prossimi interventi.