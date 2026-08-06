Viale Ceccarini, Forza Italia: "Lavori sì, ma non a danno dei commercianti"

Il capogruppo Andrea Dionigi Palazzi chiede di rinviare l'apertura del cantiere dopo il weekend del MotoGP: "Serve buon senso"

"I lavori di riqualificazione di viale Ceccarini non vengono messi in discussione, ma i tempi del cantiere sì". A sostenerlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Andrea Dionigi Palazzi, che interviene dopo l'incontro tra l'amministrazione comunale e i commercianti della principale arteria dello shopping riccionese.

Secondo Palazzi, dalla riunione è emersa "tutta la preoccupazione di chi ogni giorno investe, lavora e tiene viva la città". L'amministrazione avrebbe confermato l'intenzione di far partire i lavori già dalla fine di agosto, mentre gli esercenti avrebbero chiesto di posticipare l'intervento almeno alla metà di settembre e, soprattutto, di evitare l'apertura del cantiere prima del weekend del MotoGP, uno degli ultimi appuntamenti della stagione in grado di richiamare visitatori e sostenere le attività economiche.

Per il capogruppo azzurro si tratta di "una richiesta di semplice buon senso". "Nessuno si oppone alla riqualificazione di viale Ceccarini – sottolinea –. I lavori sono necessari e rappresentano un investimento importante per la città. Quello che non è accettabile è sacrificare gli incassi delle attività economiche per rispettare un cronoprogramma che sembra rispondere più a esigenze politiche che a reali necessità tecniche".

Palazzi punta poi il dito contro le motivazioni che, a suo avviso, spingerebbero il Comune ad accelerare i tempi. "L'amministrazione sostiene di voler concludere l'intervento entro l'estate del prossimo anno, ma la sensazione è che la vera corsa sia quella di inaugurare il cantiere e terminare i lavori prima delle elezioni", afferma.

Da qui l'appello all'amministrazione comunale affinché riconsideri il calendario dei lavori. "Fare campagna elettorale sulla pelle dei commercianti, di chi investe, paga le tasse e crea occupazione, sarebbe un grave errore. Chi amministra dovrebbe ascoltare il territorio, non imporre decisioni che rischiano di penalizzare uno degli ultimi periodi ancora importanti per il commercio cittadino. Servono dialogo, buon senso e rispetto per chi ogni giorno contribuisce all'economia di Riccione", conclude il capogruppo di Forza Italia.