Viale Emilia, al via la bonifica stradale tra le rotatorie delle Vele e degli Atleti a Riccione

Intervento necessario per ripristinare la sicurezza dopo i danni causati dalle radici dei pini

I lavori di bonifica stradale in viale Emilia sono partiti lo scorso lunedì 2 marzo, come da programma. L'intervento si è reso necessario per ripristinare la sicurezza della sede stradale nel tratto compreso tra la rotatoria delle Vele (via Flaminia) e la rotatoria degli Atleti (viale Cervino), dove le radici dei pini hanno causato nel tempo danni al manto stradale.

In questi primi giorni di cantiere, la ditta incaricata sta operando con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla viabilità, cercando di procedere con gli interventi senza ricorrere alla chiusura della strada al traffico.

Le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime settimane muovendosi per tratti: dopo la prima fase tra la via Flaminia e viale Monte Rosa, il cantiere interesserà il settore successivo fino a viale Cervino. Una volta conclusa la sistemazione del sottofondo, entro la primavera si passerà alla fase finale che prevede la riasfaltatura completa di tutto il tratto interessato e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini e gli automobilisti per la collaborazione durante lo svolgimento di questo intervento, fondamentale per la sicurezza e la qualità della viabilità urbana.