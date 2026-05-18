Viale Regina Margherita: tenta di rapinare una donna e investe un poliziotto, arrestato 20enne

Inseguito e bloccato

Un 20enne italiano è stato arrestato nella notte di sabato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe tentato di rapinare una donna transgender dopo un rapporto a pagamento in viale Regina Margherita. Le urla della vittima hanno attirato una pattuglia della Squadra Volante in transito nella zona.

All’arrivo degli agenti, il ragazzo ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, investendo di striscio un poliziotto durante la manovra. Il giovane è stato poi bloccato e accompagnato in questura, dove è scattato l’arresto in flagranza in attesa del rito direttissimo.

L’agente ferito è stato trasportato in ospedale: per lui nessuna grave conseguenza.