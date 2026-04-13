Viareggio, strage ferroviaria: Cassazione rigetta il ricorso di Moretti

Ora si attende una nuova udienza, prevista tra fine estate e inizio autunno:

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Mauro Moretti, ex ad di Ferrovie dello Stato, condannato a 5 anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 2009, costata la vita a 32 persone.

Respinti anche i ricorsi degli altri imputati, tra cui Michele Mario Elia (4 anni e 2 mesi), e di Rfi. I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e 3mila euro ciascuno.

La difesa dell’ex amministratore riminese di Fs sosteneva un errore nella sentenza della Cassazione del 2024, ma la Suprema Corte non ha accolto le contestazioni.

Ora si attende una nuova udienza, prevista tra fine estate e inizio autunno: sarà il terzo passaggio in Cassazione per il procedimento. Confermate intanto le pene già stabilite in Appello.