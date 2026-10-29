Vicolo del Bacio a Sant'Agata Feltria: 64 cuori rossi trasformano uno scorcio del borgo in un luogo romantico

L'originale allestimento, realizzato dalle volontarie di “Fili di Solidarietà”, è già diventato un'attrazione per cittadini e turisti

Un piccolo vicolo, 64 cuori rossi realizzati a mano e una suggestiva illuminazione: a Sant'Agata Feltria è nato il Vicolo del Bacio, un nuovo angolo romantico nel cuore del centro storico che, a pochi giorni dalla sua inaugurazione, sta già attirando la curiosità di cittadini e visitatori.

Inaugurato sabato 17 ottobre in Via Battelli, il vicolo è diventato in breve tempo una meta per chi desidera scattare una fotografia particolare, immortalare un momento romantico o semplicemente ammirare uno degli scorci più caratteristici del borgo, oggi arricchito da un allestimento originale e suggestivo.

Lungo appena cinque metri e largo tra i 72 e gli 80 centimetri, il Vicolo del Bacio è impreziosito da una rete luminosa alla quale sono stati ancorati 64 cuori rossi lavorati all'uncinetto. A completare l'atmosfera romantica contribuisce anche un quadro dedicato al bacio, opera di un pittore veneziano.

Ma la vera particolarità di questa iniziativa non è soltanto il risultato estetico. Dietro ogni cuore si nasconde infatti una storia di solidarietà, volontariato e amore per il proprio paese.

Le protagoniste sono le donne di “Fili di Solidarietà”, un gruppo di volontarie di età differenti che da anni si ritrova per condividere la passione per il cucito e l'uncinetto, trasformando il tempo trascorso insieme in un'occasione per aiutare gli altri.

Una realtà che nel corso degli anni si è distinta per numerose iniziative benefiche. Attraverso la vendita delle proprie creazioni artigianali, le volontarie hanno contribuito a sostenere importanti progetti solidali, tra cui raccolte fondi a favore della Chirurgia Senologica dell'Ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna, dell'associazione AcquaChiara, impegnata nella prevenzione oncologica, e della casa di riposo.

Non sono mancati, inoltre, progetti dedicati alla valorizzazione del territorio, come la realizzazione dei pannelli di rose per l'iniziativa “Petrella delle Rose” e il contributo agli allestimenti natalizi del paese.

Con il Vicolo del Bacio, le volontarie hanno voluto fare un regalo diverso alla propria comunità: trasformare un piccolo spazio del centro storico in un luogo di bellezza, incontro e condivisione, capace di regalare un sorriso a chi lo attraversa e, allo stesso tempo, contribuire alla promozione turistica di Sant'Agata Feltria.

L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di diverse realtà locali. La Pro Loco di Sant'Agata Feltria ha contribuito alla fornitura dei materiali, mentre la Tipografia Botticelli ha offerto la propria collaborazione. Il Comune ha sostenuto il progetto occupandosi degli interventi necessari per l'allestimento e la valorizzazione del vicolo.

Il Vicolo del Bacio è già diventato un piccolo punto di riferimento per fotografie, sorrisi e baci, con numerosi turisti che scelgono di fermarsi per immortalare un ricordo della loro visita a Sant'Agata Feltria.

"Un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni possa contribuire a rendere ancora più attrattivo un borgo, valorizzandone anche gli angoli meno conosciuti. E soprattutto una dimostrazione di come, a volte, bastino pochi metri, un po' di creatività e tante mani generose per realizzare qualcosa di speciale. Perché il Vicolo del Bacio non è soltanto un luogo decorato con dei cuori: è un luogo nato dal cuore di chi ama la propria comunità."