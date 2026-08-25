VidaLoca e Bob Sinclar: alla Villa delle Rose va in scena un weekend di grande musica

Venerdì arriva VidaLoca e sabato torna Bob Sinclar con Nicola Zucchi e Massimiliano Pasini in console

Un fine settimana nel segno della musica elettronica e dei grandi nomi della scena internazionale. Alla Villa delle Roser di Misano, venerdì 28, è in programma la serata VidaLoca Extradate, format che unisce animazione e ritmi urban, con incursioni nel pop. VidaLoca è protagonista in radio con i suoi mixati su Radio 105 e ha portato i propri show anche in televisione, dal Capodanno su Canale 5 a Battiti Live su Italia Uno.

Il giorno dopo invece la volta di Bob Sinclar, che torna alla Villa per la seconda volta in questa stagione. Il dj francese porterà in console il suo repertorio tra house, disco e dance, insieme ad alcune delle hit che hanno segnato la sua carriera, come "Love Generation" e "World Hold On", arrivate ai vertici delle classifiche internazionali. Nel corso degli anni Bob Sinclar è stato protagonista di numerosi set in giro per il mondo, dal Carnevale di Rio al festival Tomorrowland in Belgio, passando per Ibiza e diversi club internazionali. Insieme a lui, in console, ci saranno Nicola Zucchi e Massimiliano Pasini.