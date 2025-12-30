Videoconferenza dei leader europei sull’Ucraina: “La pace è vicina”

Merz: “Portiamo avanti il processo, ora Mosca sia onesta”. Tusk invita alla cautela, von der Leyen ribadisce il sostegno all’ingresso di Kiev nell’Ue

I leader europei si sono riuniti questa mattina in videoconferenza per fare il punto sulla guerra in Ucraina e valutare le prospettive di una possibile svolta diplomatica. Dal vertice è emerso un cauto ottimismo, accompagnato però dalla consapevolezza che il percorso verso la pace resta complesso e tutt’altro che scontato.

«La pace è all’orizzonte. Non c’è dubbio che siano accaduti eventi che danno motivo di sperare che questa guerra possa finire, e anche abbastanza rapidamente. Ma resta pur sempre una speranza, ben lontana dall’essere certa al cento per cento», ha dichiarato al termine dell’incontro il primo ministro polacco Donald Tusk.

Sulla stessa linea il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra alleati: «Abbiamo avviato nuove consultazioni con i nostri partner europei e canadesi nel formato di Berlino. Stiamo portando avanti il processo di pace. Ora servono trasparenza e onestà da parte di tutti, compresa la Russia».

A ribadire la visione strategica dell’Unione europea è stata infine la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che in un messaggio pubblicato su X ha affermato: «L’adesione di un’Ucraina libera all’Unione europea rappresenta una garanzia di prosperità e sicurezza non solo per Kiev, ma per l’intera Europa».