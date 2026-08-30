Videoslot con falsi Speedy Gonzales, la filiera parte dalla Romagna

Individuati nel Ravennate il grafico dei giochi e a Cesena la società che produceva e installava le schede. Sequestrate in tutta Italia 4.600 schede per un valore di 9,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Torino ha smantellato una filiera industriale legata alla produzione e commercializzazione di videoslot con software che utilizzavano abusivamente personaggi protetti da marchio e diritto d’autore, tra cui Speedy Gonzales, Flash e i protagonisti di Batman.

L’operazione, denominata “Leggenda svelata”, ha portato al sequestro di oltre 4.600 schede di gioco, codici sorgente, archivi grafici e circa 43mila vetrofanie e manuali, per un valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro.

Otto le persone indagate. Le perquisizioni hanno interessato anche la Romagna: in provincia di Ravenna è stato individuato il grafico che realizzava le immagini dei giochi, mentre a Cesena è stata scoperta la società che produceva e installava le schede e deteneva il codice sorgente dei software.