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Videoslot con falsi Speedy Gonzales, la filiera parte dalla Romagna

Individuati nel Ravennate il grafico dei giochi e a Cesena la società che produceva e installava le schede. Sequestrate in tutta Italia 4.600 schede per un valore di 9,5 milioni di euro

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
30 agosto 2026 09:49
Videoslot con falsi Speedy Gonzales, la filiera parte dalla Romagna - Archivio
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Emilia-Romagna
Cronaca
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La Guardia di Finanza di Torino ha smantellato una filiera industriale legata alla produzione e commercializzazione di videoslot con software che utilizzavano abusivamente personaggi protetti da marchio e diritto d’autore, tra cui Speedy Gonzales, Flash e i protagonisti di Batman.

L’operazione, denominata “Leggenda svelata”, ha portato al sequestro di oltre 4.600 schede di gioco, codici sorgente, archivi grafici e circa 43mila vetrofanie e manuali, per un valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro.

Otto le persone indagate. Le perquisizioni hanno interessato anche la Romagna: in provincia di Ravenna è stato individuato il grafico che realizzava le immagini dei giochi, mentre a Cesena è stata scoperta la società che produceva e installava le schede e deteneva il codice sorgente dei software.

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