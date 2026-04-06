Vigili del Fuoco in azione sulla A14: vettura distrutta dal fuoco all’altezza di Rimini

Pomeriggio di caos e rallentamenti verso Nord el giorno di Pasqua

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada Autostrada A14, dove intorno alle 17:50 un’autovettura ha preso fuoco al chilometro 132 in direzione Nord.

Sul posto sono intervenute le squadre del Vigili del Fuoco di Rimini, che hanno inviato dalla sede centrale una Auto Pompa Serbatoio (APS), supportata da un’autobotte per garantire un adeguato approvvigionamento idrico. Le fiamme, che avevano completamente avvolto il veicolo, sono state domate in tempi rapidi, evitando il rischio di propagazione ad altre aree.

Le operazioni si sono poi concentrate sulla messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata, causando inevitabili rallentamenti al traffico in direzione Bologna. A gestire la viabilità è intervenuta anche la Polizia Autostradale, affiancata dal personale di Autostrade per l’Italia.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti del veicolo.