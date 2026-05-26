Vigili del Fuoco, organico ridotto: tagliate le squadre di soccorso a Rimini

Il sindacato CO.NA.PO. denuncia carenze nei distaccamenti provinciali: “Sotto gli standard minimi si rischia la sicurezza di cittadini e operatori”

La carenza di personale tra i Vigili del Fuoco di Rimini si è tradotta in un immediato ridimensionamento delle squadre di soccorso operative sul territorio provinciale. A denunciare la situazione è Bruno Rigoni, segretario provinciale del sindacato autonomo CO.NA.PO., che già il 18 maggio scorso aveva parlato del rischio di un possibile “collasso operativo” del comando riminese.

I timori, secondo il sindacato, si sono concretizzati nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, quando il dispositivo provinciale di soccorso è stato ridotto per la mancanza di organico disponibile. Nel dettaglio, la sede centrale di Rimini è passata da 12 a 11 unità operative, il distaccamento di Cattolica da 5 a 4, quello di Novafeltria da 5 a 4 e il distaccamento aeroportuale da 10 a 9 unità.

“Scendere sotto gli standard minimi di sicurezza significa mettere a rischio sia i cittadini che gli stessi operatori”, afferma Bruno Rigoni. “La riduzione anche di un solo vigile in distaccamenti strategici come Cattolica e Novafeltria compromette la composizione minima della squadra di partenza, limitando la capacità operativa immediata in caso di incendi o incidenti complessi”.

Il CO.NA.PO. Rimini ribadisce che “la sicurezza del territorio non può essere gestita al ribasso” e chiede interventi urgenti e straordinari per rafforzare gli organici del comando provinciale, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.