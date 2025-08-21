Vigilia di campionato, Rimini atteso dal Gubbio: si gioca al Neri senza tifosi ospiti

Sul fronte sportivo, il Gubbio si presenta al Neri forte della propria compattezza

Il Rimini Calcio scende in campo sabato sera alle 21:00 allo stadio Romeo Neri per la prima giornata del campionato di Serie C girone B, affrontando il Gubbio in un clima che va ben oltre il semplice match sportivo. Le tensioni sono alle stelle: nelle ultime settimane, la tifoseria, nei pressi del “Neri”, ha affisso striscioni molto duri contro la nuova proprietà, la Building Company, e il clima di contestazione non accenna a scemare. In risposta, la proprietà ha annunciato azioni legali. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme all’assessore allo Sport Michele Lari, ha espresso un benvenuto formale alla nuova dirigenza ma ha ribadito il bisogno di chiarezza e trasparenza su programmi, progetti e investimenti futuri. Ha anche evidenziato che sarà la proprietà a dover riconquistare la fiducia dei tifosi, con fatti concreti più che con parole.

Intanto, il Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) si è riunito oggi pomeriggio, giovedì 21 agosto, dando il via libera alla disputa dell'incontro, ma disponendo il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Perugia senza Fidelity Card. Intanto proseguono i lavori allo stadio: una delle impalcature della tribuna centrale è stata montata questa settimana, con l’obiettivo di renderla fruibile entro domani (venerdì 22 agosto). A livello societario, è imminente il deposito di una fideiussione integrativa da 420mila euro, indispensabile per sbloccare il mercato e permettere l’ufficializzazione del tecnico Piero Braglia, da giorni indicato come guida tecnica.

Sul fronte sportivo, il Gubbio si presenta al Neri forte della propria compattezza: la squadra umbra si affida a due pilastri in rosa —l'attaccante Alessio Di Massimo e il centrocampista e vice capitano Giacomo Rosaia — in grado di dettare i tempi in mezzo al campo. Per il Rimini, invece, l’esordio è l’occasione per una vera ripartenza, in un contesto di grande pressione.