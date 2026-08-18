Villa delle Rose, agosto si chiude con Damante e Sinclar

Da Andrea Damante a Kid Yugi, fino ad AMA e Bob Sinclar: quattro appuntamenti dal 21 al 29 agosto. Ogni domenica torna poi il VidaLoca

Agosto si chiude con una serie di nomi che attraversano generazioni e generi musicali alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Da Andrea Damante a Kid Yugi, passando per il progetto AMA (Art Meets Art) e il ritorno di Bob Sinclar: quattro appuntamenti accompagneranno le ultime serate del mese, dal 21 al 29 agosto. E ogni domenica torna l'appuntamento con VidaLoca, tra sonorità urban, pop e animazione.

Si parte venerdì 21 agosto con Andrea Damante. Dal 2017 a oggi il dj ha collezionato oltre 500 performance in tutta Europa, esibendosi in festival e club come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia e Super Paradise. La serata alla Villa delle Rose fa parte del suo tour internazionale, che quest'anno festeggia i suoi primi dieci anni da deejay. In console, insieme a Damante, ci saranno Bollo, Ciuffo e uno special guest a sorpresa, ancora da rivelare.

Sabato 22 agosto sarà la volta di Kid Yugi, protagonista di un dj set. Nato artisticamente nella nuova scena rap italiana, l'artista pugliese ha raggiunto i vertici delle classifiche e si è affermato nei principali festival. Anche il suo tour autunnale è annunciato all'insegna dei sold out. Alla Villa delle Rose sarà possibile ascoltarlo in una veste diversa da quella dei suoi abituali concerti, con un set che mette insieme rap, trap e sonorità elettroniche.

Il programma prosegue venerdì 28 agosto con AMA (Art Meets Art), progetto curato da Tanja Monies che unisce musica, arte contemporanea e intrattenimento. L'obiettivo è creare un dialogo tra discipline e linguaggi differenti, portando in pista una proposta musicale affiancata da elementi artistici e performativi. Una serata che aggiunge alla programmazione della Villa una dimensione legata all'incontro tra musica e creatività.

Sabato 29 agosto torna Bob Sinclar, per la seconda volta in questa stagione alla Villa delle Rose. Il dj francese porterà in console il suo repertorio tra house, disco e dance, insieme alle sue hit più conosciute, da "Love Generation" a "World Hold On", diventate negli anni successi internazionali. Nella sua lunga carriera Sinclar si è esibito in alcuni dei principali appuntamenti della scena elettronica mondiale, dal Carnevale di Rio al festival Tomorrowland, passando per Ibiza e numerosi club internazionali. Insieme a lui, in console, ci saranno Nicola Zucchi e Massimiliano Pasini. A completare il calendario ci sarà VidaLoca, ogni domenica. La serata unisce animazione e ritmi urban, con sonorità che sconfinano spesso nel pop. VidaLoca è presente anche in radio con i suoi mixati su Radio 105 e in televisione, dove è stata protagonista di show come il Capodanno su Canale 5 e Battiti Live su Italia Uno.