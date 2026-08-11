Villa delle Rose, quattro serate con Tedua, Bresh, Artie 5ive e Il Pagante

Dopo Shiva e Gabry Ponte, la programmazione del club di Misano prosegue con quattro appuntamenti dal 13 al 16 agosto tra elettronica, urban, rap e dj set

Dopo le serate con Shiva e Gabry Ponte, prosegue la programmazione estiva della Villa delle Rose di Misano Adriatico, che si prepara a quattro nuovi appuntamenti consecutivi dal 13 al 16 agosto. Si parte giovedì 13 con Unlimited Fidelio, che vedrà protagonisti Marco Tropeano e Wheats. Tropeano, attivo da anni nella scena della musica elettronica, ha pubblicato produzioni per etichette come Abracadabra, Insomniac Records e Nervous Records. Venerdì 14 sarà invece la volta di Tedua, Bresh e Samuele Sartini. Tedua è tra i nomi più affermati della scena italiana, con 79 dischi di platino, 39 d’oro e oltre 3 miliardi di stream globali. Sul palco anche Bresh, artista della scena urban con 31 certificazioni platino e 14 oro.

La programmazione proseguirà la sera di Ferragosto con Il Pagante e Artie 5ive. Il duo milanese de Il Pagante porta sul palco i brani che negli ultimi quindici anni hanno raccontato, con ironia, mode, abitudini e contraddizioni della propria generazione. Artie 5ive rappresenta invece una delle voci della nuova scuola del rap italiano. A chiudere il lungo weekend sarà VidaLoca, in programma domenica 16 agosto. La serata unisce animazione e sonorità urban, con incursioni nel pop, ed è protagonista anche di eventi televisivi e radiofonici.