Villa Des Vergers, successo per l’evento dedicato al wedding e al lusso creativo

Oltre 300 ospiti alla serata dei Fratelli Piuri: protagonisti catering d’eccellenza e le sculture in ghiaccio di Francesco Falasconi tra show e nuove tendenze del settore

Oltre 300 invitati tra wedding planner, imprenditori del settore eventi, aziende del catering, professionisti del floral design, fashion brand e futuri sposi hanno partecipato domenica sera alla Villa Des Vergers all’evento dedicato al mondo del matrimonio organizzato dai Fratelli Piuri, proprietari della storica location riminese.

Una serata gratuita pensata come momento di incontro e networking per gli operatori della wedding industry, durante la quale le diverse eccellenze del settore hanno potuto presentare servizi, allestimenti e nuove tendenze legate al matrimonio contemporaneo. Il catering è stato curato da un'eccellenza marchigiana, lo chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero a Pesaro. Tra gli ospiti anche Davide Ruggieri, titolare di Artice, invitato per rappresentare il settore dell’ice carving, l’arte della scultura su ghiaccio, oggi sempre più richiesta nel mercato dei matrimoni e degli eventi luxury.

Per l’occasione il maestro Francesco Falasconi ha realizzato una replica in ghiaccio della Villa Des Vergers, riprodotta in scala fedele rispetto alla struttura originale. Ma soprattutto si è esibito in un live show unico nel suo genere: in circa trenta minuti ha scolpito dal vivo un cigno in ghiaccio, una delle opere più richieste nel settore wedding. La performance si è conclusa con la rifinitura della scultura attraverso l’utilizzo della fiamma viva, tecnica che ha dato ulteriore brillantezza e definizione all’opera, suscitando applausi a scena aperta da parte del pubblico presente.

Quando si pensa all’ice carving vengono subito in mente le grandi località turistiche invernali, da St. Moritz a Cortina d’Ampezzo, fino ad Harbin, in Cina, dove l’arte del ghiaccio è diventata una vera industria internazionale. Ma negli ultimi anni il mercato si è evoluto anche in Italia, trovando nel wedding e negli eventi aziendali di fascia alta uno dei segmenti più dinamici.

A Rimini, o meglio a Santarcangelo dove ha sede Artice, Davide Ruggieri rappresenta uno dei riferimenti italiani del settore. L’imprenditore romagnolo si era fatto conoscere a livello nazionale già nel 2018 quando, in occasione del party matrimoniale di Fedez e Chiara Ferragni, fece realizzare proprio da Falasconi una fontana di ghiaccio a forma di putto utilizzata durante il ricevimento. Più recentemente Artice è stata coinvolta anche in progetti legati al mondo musicale e del luxury entertainment.

“Le sculture in ghiaccio non sono richieste soltanto nel periodo invernale – spiega Ruggieri –. Da maggio parte la stagione dei matrimoni e quella degli eventi aziendali. Riceviamo richieste da tutta Italia, soprattutto dal segmento luxury. Oggi il ghiaccio scenografico è diventato un elemento distintivo per chi cerca qualcosa di spettacolare e memorabile”.

Secondo Ruggieri, il mercato italiano avrebbe ancora ampi margini di crescita, soprattutto in territori ad alta vocazione turistica come la Romagna.

“Paradossalmente – continua – lavoriamo molto di più tra Milano, Roma e Toscana che qui vicino. Eppure la Romagna dispone di location straordinarie e professionisti di altissimo livello. Eventi come quello organizzato dai Fratelli Piuri alla Villa Des Vergers dimostrano che anche questo territorio può alzare ulteriormente l’asticella nel settore wedding”.

Tra le richieste più frequenti nel mercato matrimoniale restano le iniziali degli sposi, i cuori scenografici, le fontane di ghiaccio e i grandi cigni ornamentali, diventati negli anni una delle icone più riconoscibili dell’ice carving applicato al wedding design.





