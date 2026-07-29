Villa des Vergers torna alle grandi feste con “Andromeda”, una notte sotto le stelle di San Lorenzo

Il 10 agosto la storica dimora riminese ospita un evento esclusivo con soli 200 invitati

Villa des Vergers torna a fare ciò per cui è diventata celebre nella sua storia: ospitare grandi feste. E lo fa nella notte più suggestiva dell'estate, quella di San Lorenzo, con "Andromeda", l'evento esclusivo in programma lunedì 10 agosto (a partire dalle 21:30), organizzato in collaborazione con Monsieur Delacroix, marchio di riferimento nell'organizzazione di eventi luxury.

Se negli ultimi anni la villa è diventata una delle location più richieste per matrimoni ed eventi aziendali, il 10 agosto ritroverà la sua vocazione più mondana, trasformandosi nuovamente in palcoscenico di una serata capace di richiamare quell'atmosfera elegante e cosmopolita che ne ha segnato il passato. Un ritorno alle origini che, allo stesso tempo, sembra rappresentare un'anticipazione di una stagione invernale destinata a riportare Villa des Vergers al centro della vita sociale e degli eventi esclusivi del territorio. Un'idea lasciata intendere con discrezione anche da uno dei titolari, il giovane Nicholas Piuri, che negli ultimi anni ha riportato la villa a essere un punto di riferimento nazionale per eventi di prestigio, con richieste che arrivano da tutta Italia e anche dall'estero.

Per una sera soltanto, saranno appena 200 gli ospiti ammessi. Un numero volutamente limitato per mantenere l'atmosfera raccolta e raffinata dell'evento, che offrirà anche un'occasione rara: visitare gli interni di Villa des Vergers, normalmente riservati agli eventi privati. Il cuore della serata sarà il grande giardino progettato da Pietro Porcinai, uno dei più importanti paesaggisti del Novecento, che ridisegnò il precedente impianto francese realizzato per il principe Mario Ruspoli. Ma è sulla grande facciata della villa che prenderà vita Andromeda, un'esperienza ispirata al cielo stellato e all'immaginario cosmico, con scenografie immersive, luci e video mapping realizzati dal collettivo artistico Antica Mapperia, capaci di trasformare il parco in un paesaggio interstellare.

Ad accompagnare l'atmosfera sarà la proposta musicale firmata Monsieur Delacroix, che curerà anche l'intera regia scenografica della serata. La colonna sonora sarà un raffinato viaggio nella melodic techno, pensato per un pubblico adulto, alla ricerca di un intrattenimento elegante, contemporaneo e lontano dai format tradizionali della movida estiva.

Protagonista anche la gastronomia. Il grande aperitivo sarà affidato allo storico ristorante pesarese Lo Scudiero, che proporrà un percorso informale ma ricercato, costruito come un incontro tra Marche e Romagna. Nel menù troveranno spazio degustazioni di salumi e formaggi dei due territori, piadina romagnola, fritto dell'Adriatico, casciotta d'Urbino e le ricottine di San Patrignano. Per chi desidera concedersi un'esperienza ancora più esclusiva saranno disponibili, su richiesta, crudità di pesce e Champagne. Una notte sotto le stelle, dunque, che unisce storia, architettura, musica, alta gastronomia e spettacolo in una delle dimore più affascinanti del territorio. Per Villa des Vergers sarà molto più di un evento estivo: sarà il ritorno, almeno per una sera, a quella tradizione di ricevimenti, concerti e feste che nell'Ottocento la rese una piccola corte cosmopolita, punto d'incontro di artisti e intellettuali provenienti da tutta Europa.