Villa Maria Rimini, scontro sui tempi di vestizione: i sindacati contestano le 15 ore annue proposte

FP CGIL, CISL FP Romagna e UIL FP giudicano irricevibile l’offerta dell’azienda, a fronte di oltre 60-70 ore maturate secondo le stime sindacali. Esposte le bandiere davanti alla struttura, la vertenza resta aperta

Quindici ore riconosciute in un anno, a fronte di un monte stimato di oltre 60-70 ore. È il nodo della vertenza sui tempi di vestizione e svestizione del personale della Casa di Cura Villa Maria di Rimini, dove dopo mesi di trattative la proposta aziendale ha provocato la protesta di FP CGIL, CISL FP Romagna e UIL FP.

I sindacati chiedono che siano riconosciuti 14 minuti per ogni turno di lavoro, necessari per indossare e togliere la divisa e svolgere le procedure igienico-sanitarie previste in una struttura ospedaliera. Moltiplicando questo tempo per i turni effettivamente svolti, secondo le stime delle organizzazioni sindacali si superano le 60-70 ore annue per lavoratore. Da qui la contestazione per una proposta che, secondo le sigle, non tiene conto del tempo realmente dedicato alle attività di servizio.

La protesta è stata manifestata il 27 novembre con l’esposizione delle bandiere delle tre organizzazioni davanti alla struttura. I sindacati sottolineano che il riconoscimento dei tempi di vestizione non è una concessione, ma riguarda il valore del lavoro e il rispetto dei diritti del personale che garantisce ogni giorno l’assistenza ai pazienti.

Nella vertenza pesa anche il mancato rinnovo da otto anni del contratto nazionale AIOP. Per il prossimo 3 dicembre è previsto un presidio unitario davanti alla Regione Emilia-Romagna. FP CGIL, CISL FP Romagna e UIL FP chiedono alla direzione di Villa Maria di tornare al tavolo con una proposta adeguata e avvertono che, in assenza di risposte, sono pronte a valutare ulteriori iniziative, compreso lo stato di agitazione e il coinvolgimento del Prefetto.