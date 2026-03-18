Villa Mussolini al Comune di Riccione: decisiva la scelta della Fondazione Carim

Sfuma l’offerta della società torinese David2: la storica residenza estiva passa alla città

La storica Villa Mussolini passa ufficialmente al Comune di Riccione. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha scelto di accettare l’offerta presentata dall’amministrazione comunale, al termine della procedura di vendita dell’immobile.

Per l’acquisto della residenza estiva del Duce, messa all’asta dalla Fondazione, erano in corsa due soggetti: il Comune di Riccione e la società torinese “David2”, vicina all’imprenditore e collezionista d’arte Massimo Massano.

La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio, al termine della riunione del Cda, che – come specificato in una nota ufficiale – ha deliberato a maggioranza dopo aver esaminato attentamente tutte le proposte. Determinanti sono stati non solo gli aspetti economici, ma anche quelli legati ai progetti di valorizzazione dell’immobile.

Il Consiglio ha infatti valutato le offerte in maniera complessiva, tenendo conto sia del valore finanziario sia delle prospettive future per la villa, con l’obiettivo di garantire una gestione coerente con il contesto cittadino.

Con questa decisione, Villa Mussolini entra dunque nel patrimonio pubblico, aprendo la strada a nuovi possibili utilizzi culturali e istituzionali per uno degli edifici più simbolici della città romagnola.