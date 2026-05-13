Villa Mussolini al Comune di Riccione, via libera dalla Corte dei conti

Parere favorevole della sezione regionale di controllo all’acquisizione della società proprietaria dell’immobile dalla Fondazione Carim

Parere favorevole dalla Corte dei conti alla procedura di acquisizione di Villa Mussolini per il Comune di Riccione, dalla Fondazione Carim. La sezione di controllo della corte regionale dell'Emilia-Romagna, riferisce Ansa, ha infatti esaminato la conformità dell'operazione di acquisizione dell'intera partecipazione nella società Rimini Cultura Srl, proprietaria dell'immobile, definito dall'amministrazione "un bene culturale di rilevante interesse pubblico per la comunità locale".

Per i giudici contabili la procedura che ha portato all'assegnazione di quella che un tempo era la residenza estiva del duce, risulta riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto strumentale alla valorizzazione culturale e all'erogazione di servizi pubblici già in concreto svolti. E anche con riguardo alla sostenibilità e convenienza economica dell'operazione, le valutazioni del Comune, pur non pienamente supportate da un'analisi istruttoria approfondita, sono state ritenute complessivamente attendibili.

In conclusione, la sezione non ha ravvisato elementi ostativi e ha dato parere favorevole, subordinando comunque l'acquisizione della società a prescrizioni volte ad assicurare la conformità della decisione al diritto europeo, il superamento delle criticità emerse e, dove si dovesse comunque arrivare alla liquidazione della società, il rispetto della disciplina vigente in materia di acquisizione immobiliare da parte degli enti locali.