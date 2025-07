Villa Salus, storico accordo sindacale: stesso contratto per tutti i lavoratori

"Si tratta di un passaggio storico per la struttura sanitaria, che ha scelto di uniformare i trattamenti contrattuali", spiegano i sindacati

Nella giornata di oggi (venerdì 20 giugno), presso la sede di Villa Salus a Rimini, è stato raggiunto un importante accordo tra la Direzione aziendale, le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp Romagna, Uil Fpl e le rappresentanze sindacali aziendali. L’intesa prevede che, a partire dal 1° giugno 2025, tutti i 141 dipendenti della struttura siano inquadrati sotto un unico contratto: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non medico delle Case di Cura Aiop.

"Si tratta di un passaggio storico per la struttura sanitaria, che ha scelto di uniformare i trattamenti contrattuali, ponendo fine a disparità che fino ad oggi coinvolgevano parte del personale. Il nuovo contratto porterà con sé non solo un adeguamento degli inquadramenti e delle retribuzioni, ma anche un abbassamento dell’orario settimanale di lavoro da 38 a 36 ore per i dipendenti che in precedenza erano assunti con il contratto Anaste", spiega la Cgil.

L’accordo garantisce inoltre la piena tutela economica dei lavoratori, mantenendo il trattamento retributivo in essere e riconoscendo gli scatti di anzianità già maturati. A partire dal 1° luglio 2025 sarà attivato anche il premio di incentivazione previsto dal contratto Aiop, con erogazione prevista per luglio 2026. Restano salvaguardati i diritti già acquisiti da ciascun lavoratore, come ferie, permessi e ore di recupero non ancora usufruite, che verranno trasferite nel nuovo sistema contrattuale.

Sono previste verifiche congiunte, a cadenza semestrale, tra l’azienda e i sindacati per monitorare la corretta applicazione dell’intesa.

I rappresentanti sindacali Daniele Esposito (Fp Cgil), Salvatore Coppola (Cisl Fp Romagna) e Ciro Diglio (Uil Fpl) hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come questa firma rappresenti un passo concreto verso l’equità contrattuale e la valorizzazione della professionalità di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Villa Salus.