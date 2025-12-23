Verucchio festeggia i nuovi nati del 2024

Ogni bambina e bambino ha ricevuto in dono un libro da sfogliare insieme ai genitori

Si è svolta ieri lunedì 22 dicembre a Villa Verucchio la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2024. L’incontro, caloroso e partecipato, è avvenuto al Nido d'Infanzia il Grillo Parlante dalle ore 16.30, con il saluto della sindaca Lara Gobbi e dell’assessora Claudia Pazzini.

Quest'anno l'amministrazione comunale ha scelto di dedicare un pensiero speciale alla magia della lettura. Ogni bambina e bambino ha ricevuto in dono un libro da sfogliare insieme ai genitori.

Ha detto fra l’altro la sindaca: “Oggi è una giornata bellissima per la nostra città di Verucchio e anche per me come mamma. Grazie a tutte e a tutti per essere qui a condividere questo momento di gioia. Qui viviamo assieme la felicità più grande che può accaderci nella vita. Ringraziamo perciò anche questi nuovi piccoli verucchiesi che sono arrivati a donarcela con tutta la loro bellezza. Benvenute, benvenuti tutti quanti, siete il nostro futuro e tutti assieme ne costruiremo uno davvero grande”.

La cerimonia è stata occasione anche per tracciare un bilancio parziale dell’andamento demografico nel Comune di Verucchio. Con una nota positiva: contrariamente ad altri territori, qui la tendenza delle nascite è in aumento.

Infatti nel 2024 sono stati 50 le nascite registrate, mentre nel 2025 il dato parziale ha già raggiunto quota 55.

Le femmine sono nettamente più numerose dei maschi, 33 a 22. Nel 2024 il bilancio era stato più equilibrato: 26 bambine e 24 bambini.

Piuttosto originali le scelte dei nomi: nel 2025 solo due le Camilla, mentre tutti gli altri e le altre hanno ricevuto nomi fra loro differenti. Nel 2024 le Camilla erano state 3, mentre 2 ciascuna erano state chiamate Beatrice,

Margherita e Matilde.