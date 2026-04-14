Villa Verucchio, studenti di Ancona al lavoro sul convento di Santa Croce

Il laboratorio di Restauro Architettonico dell’Università Politecnica delle Marche studia il complesso francescano tra storia, arte e valorizzazione del patrimonio

Trenta studenti dell'Università di Ancona sono al lavoro sul convento francescano di Santa Croce a Villa Verucchio. Per il “Laboratorio di Restauro Architettonico” del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, condotto dalla Prof.ssa Chiara Mariotti e dall'Ing. Arch. Leonardo Petetta, gli allievi hanno effettuato due giornate di attività sul campo, l'ultima venerdì 10 aprile.

Oggetto dello studio tutto il complesso monastico, il primo luogo francescano dell'Emilia-Romagna dove lo stesso Francesco d'Assisi secondo la tradizione sostò nel 1213, facendo prodigiosamente nascere dal suo bastone il cipresso che tutt'ora si può ammirare, l'albero patriarca più antico della Regione.

Gli studenti oltre alle architetture hanno potuto esaminare i tanti capolavori custoditi nel convento: dagli affreschi della scuola trecentesca riminese, compresi gli ultimi recentemente scoperti in modo avventuroso, al grande e rarissimo crocifisso dipinto su legno di scuola giuntesca risalente al XIII secolo, il coro rinascimentale in legno intarsiato, la statua del '500 raffigurante la Madonna delle Grazie.

Colpiti dalla bellezza del monumento e dai suoi tesori artistici, alcuni studenti hanno deciso di svolgere le loro tesi di laurea proprio sul convento di S. Croce.

Prosegue così la collaborazione fra Verucchio e l'Università di Ancona. Ricerca storica e studi tendenti alla valorizzazione del convento e della chiesa di Santa Croce, di comune accordo con i Frati e l'Amministrazione Comunale. Attività che nel 2026, Anno Giubilare Francescano, si sono fatte ancora più intense.



