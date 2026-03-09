Villaggio Argentina celebra 30 anni di impegno civico e 37 della Sagra della Ciliegia

Un pomeriggio di festa tra ricordi, donazioni e riconoscimenti per volontari e soci dell’associazione

Sabato 7 marzo, Villaggio Argentina ha festeggiato il trentesimo anniversario del Comitato Cittadino e i 37 anni del Comitato Turistico Sagra della Ciliegia, in un pomeriggio di ricordi, emozioni e grande partecipazione. La Sagra, nata nel 1980, ha accompagnato generazioni di residenti e visitatori, mentre il Comitato si è formalizzato con atto costitutivo, statuto e codice fiscale trent’anni fa.

Oltre 400 soci e 80 volontari attivi nel 2025 hanno celebrato la lunga storia di socializzazione, eventi e solidarietà dell’associazione, che opera interamente su base volontaria. Durante la giornata sono state consegnate donazioni a Caritas di Misano Adriatico, Comitato di solidarietà di Misano Adriatico, Cuore 21 e Parkinson in rete.

Particolare riconoscimento è stato rivolto a Franco Riminucci, premiato con una targa per la dedizione e il contributo alla comunità. L’Amministrazione, rappresentata dall’Assessore Nicola Schivardi, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Comitato e il valore della partecipazione civica.