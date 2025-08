Villagrande in festa con le "Cene nei borghi": oltre 200 presenti alla "Villa di sotto"

Ad agosto nuovi appuntamenti per riscoprire le bellezze e l’identità del borgo più alto della Valmarecchia

Continuano le "Cene nei borghi" a Villagrande di Montecopiolo. Domenica sera è stata la volta della "Villa di sotto" e ha visto piu' di 200 commensali che si sono dati appuntamento davanti al Caffè Incontro. Lo storico bar da oltre 20 anni è punto di ritrovo per tutti i ragazzi del paese.

La macelleria "Podestà" e la pasta fresca Bonci hanno servito un ricco menù a tutti i partecipanti arrivati non solo dal comune, ma da tutti i paesi limitrofi senza alcuna paura del meteo avverso.

Villagrande cena nei borghi



Il mese di agosto vedrà ancora diversi appuntamenti in calendario con le "Cene nei borghi" per far riscoprire, ancora una volta, le piccole realtà di questo comune montano, il più "alto" della vallata della Valmarecchia.