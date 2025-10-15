Vincite fortunate al Superenalotto: due "cinque" vincenti tra Santarcangelo e Riccione

I vincitori si sono aggiudicati rispettivamente quasi 24.000 euro e 27.971 euro

Nel giro di pochi giorni, due significative vincite al SuperEnalotto si sono registrate nel territorio riminese. Sabato scorso (11 ottobre) è stato centrato un "cinque" a Santarcangelo di Romagna: il vincitore ha portato a casa quasi 24.000 euro. Martedì (14 Ottobre), riferisce Agipronews, un altro "cinque" è stato centrato a Riccione presso il Mac's Corner in viale Saronno. Il vincitore in questo caso ha conseguito una vincita di 27.971 euro. Nessuno "sei", ancora: l'ultimo vincitore del SuperEnalotto, a Desenzano del Garda, il 22 maggio 2025, con una vincita di 35,4 milioni di euro. Domani (giovedì 16 ottobre) nuova estrazione con jackpot di 64,8 milioni di euro.