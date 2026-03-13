Vino riminese, la Strada dei Vini incontra il Comune: proposta uno store nel centro di Rimini

Il presidente Nicolò Bianchini rilancia l’idea di uno spazio di rappresentanza per promuovere Rimini Doc e collegare turismo balneare ed entroterra

Una delegazione composta dal Presidente Nicolò Bianchini, il Vice Presidente Gianluca Pastocchi, il Coordinatore della Rimini Doc Massimo Lorenzi e la consigliera Milena Falcioni hanno incontrato il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’Assessore delegato dal Comune di Rimini Kristian Gianfreda.

E’ stata l’occasione per le istituzioni di fare il punto con i nuovi vertici della Strada sull’attività futura e sulle idee dei prossimi tre anni.

Il Presidente Bianchini ha ribadito la volontà della sua organizzazione di rafforzare la presenza territoriale, in particolare di sviluppare la partecipazione e la organizzazione degli eventi Riminesi legati al vino come P.assaggi di Vino e Dire Mare e Mangiare.

Il Coordinatore Lorenzi ha illustrato le idee relative allo sviluppo della Rimini Doc che è la testa d’ariete comunicativa di tutto il mondo del vino riminese.

Attenzione al territorio , alla qualità del prodotto ed alle politiche di prezzo saranno lee linee guida future del nuovo gruppo dirigente della Rimini Doc.

Tuttavia la suggestione che ha caratterizzato l’incontro è il progetto di uno store di rappresentanza a Rimini della Strada dei Vini e dei Sapori e della Rimini Doc.

“ Tutte le grandi destinazioni vinicole hanno store importanti nella loro città di riferimento “ Dice il Presidente Nicolò Bianchini “Noi siamo convinti che sia giunto il momento anche per la zona vinicola riminese di fare la stessa operazione.

Avere un punto di rappresentanza in centro a Rimini nel capoluogo permetterebbe di mettere immediatamente in contatto le tre sottozone, quindi Valconca, Valmarecchia e Coriano, con i turisti e quindi potere suggestionare chi viene a Rimini con i contenuti dell’entroterra che sono bellezza, peculiarità e prodotti tipici. Siamo in grado a livello qualitativo di giocarci questa partita.”

Il messaggio è stato raccolto dal Sindaco che ha riconosciuto il buon lavoro fatto e ha dato la disponibilità delle Amministrazioni da lui rappresentate a valutare un progetto di approfondimento.