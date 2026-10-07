Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 32enne a Rimini

L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri vicino all'abitazione della donna, che aveva denunciato il figlio per maltrattamenti in famiglia

È stato trovato nei pressi dell'abitazione della madre nonostante il divieto di avvicinamento. Per questo un 32enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini.

L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 della donna, che aveva denunciato il figlio per l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia e, proprio a seguito della denuncia, aveva ottenuto una misura cautelare con il divieto per l'uomo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La madre ha segnalato ai militari la presenza del figlio nei pressi della propria abitazione e chiesto un intervento. I Carabinieri sono arrivati sul posto e hanno rintracciato il 32enne all'interno delle pertinenze del domicilio della donna. Dai controlli è emersa la violazione del provvedimento: l'uomo avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla madre. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, dove è rimasto in attesa del rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria.