Viola il divieto e segue la ex sull'autobus: arrestato 24enne

Nonostante il provvedimento di allontanamento, si è seduto accanto alla ragazza cercando di convincerla a ritirare la denuncia

Ha ignorato il divieto di avvicinamento e ha seguito la sua ex compagna sull’autobus, cercando di parlarle e convincerla a ritirare la denuncia. È finito così di nuovo in manette un 24enne di Cesena, già arrestato nell’ottobre 2024 per atti persecutori nei confronti della stessa giovane donna. I fatti si sono svolti nella mattinata di giovedì 11 luglio. Nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima, il ragazzo l’ha pedinata, salendo sul suo stesso autobus e sedendosi accanto a lei. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha iniziato a importunarla, rivolgendole pressioni verbali per farle ritirare la denuncia, fino a quando la donna è riuscita ad allontanarsi e a rifugiarsi in un luogo sicuro. La vittima ha subito allertato i carabinieri, ai quali ha raccontato l’accaduto. Il 24enne è stato rintracciato poco dopo in provincia di Rimini, dove è stato bloccato. L'arresto è stato convalidato dal giudice.