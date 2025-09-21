Violento frontale tra centauro 43enne e auto, un passante lo rianima: ma è gravissimo

Probabile sorpasso azzardato, i fatti in via Macanno a Rimini

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, a Rimini, in via Macanno, all’altezza del civico 146.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra uno scooter Malaguti, condotto da un uomo di 43 anni, e una Seat bianca con a bordo un uomo e una donna. Stando ai rilievi preliminari, lo scooterista avrebbe tentato un sorpasso azzardato nei confronti di un’altra auto, finendo però per impattare violentemente contro l’utilitaria che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Il centauro, rimasto privo di sensi, è stato soccorso immediatamente da un passante, un bagnino di salvataggio, che gli ha praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni restano molto gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Rimini, che ha disposto la chiusura totale della via in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.