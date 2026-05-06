Violento impatto a Coriano: 72enne vola dallo scooter, trasportato d'urgenza in ospedale

Schianto all’incrocio con un'auto, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (6 maggio) a Coriano, lungo via Puglie. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 72 anni, in sella a uno scooter Liberty Majestic, stava procedendo in direzione monte quando, all’altezza di un’intersezione, una Fiat Panda guidata da una giovane si è immessa sulla carreggiata, colpendo il mezzo a due ruote.

L’impatto è stato particolarmente violento: il centauro è stato sbalzato per diversi metri, rovinando pesantemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai primi soccorritori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Ospedale Bufalini di Cesena.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.