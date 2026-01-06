Violenza domestica subita dall'uomo: la moglie di nuovo nei guai, aggrediti i Carabinieri

La donna, 31 anni, era già stata destinataria di denuncia per maltrattamenti in famiglia: arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Una 31enne di origine straniera, già denunciata per maltrattamenti in famiglia dal marito, un 48enne residente a Cervia, è stata arrestata nei giorni scorsi per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, all'arrivo dei Carabinieri dopo l'ennesima lite con il marito, ha dato in escandescenze, aggredendo gli operatori alla richiesta di mostrare un documento per l'identificazione. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Cervia.

La vicenda rappresenta un caso di violenze domestiche subite dal partner maschile, che si è rivolto all'avvocato del foro di Milano, con studio a Rimini, Nicolas Cicchini. La denuncia è stata presentata nel luglio 2025. La coppia si era conosciuta nel 2015 e dopo qualche anno di fidanzamento si era unita in matrimonio, per poi dare alla luce anche a due bambini. Ma durante la convivenza, nell'appartamento dato in comodato d'uso dalla famiglia di lui, erano iniziate a emergere delle criticità, che secondo quanto riferito dal marito, si sono aggravate negli ultimi anni, a causa di problemi di tossicodipendenza della donna. Oggi la coppia è in corso di separazione e i figli sono stati affidati dal giudice al padre.

"Quello del mio cliente è uno dei pochi casi di stalking e codice rosso invertito, un caso più unico in Italia dove chi subisce violenza materiale e morale è l'uomo. C'è una certa gravità nel perseverare in certi atteggiamenti e il mio assistito e i figli temono per la loro incolumità", commenta l'avvocato Cicchini.