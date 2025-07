Violenza in un parcheggio dopo la festa: minorenne abusata, caccia al responsabile

Secondo la sua testimonianza, l’autore del gesto sarebbe un ragazzo poco più grande

Una ragazza minorenne è stata vittima di violenza sessuale in un parcheggio al termine di una festa molto frequentata dai giovani del Cesenate. L’aggressione sarebbe avvenuta in una zona poco illuminata, tra i comuni di Savignano e Longiano, dove la ragazza si era allontanata momentaneamente. Secondo la sua testimonianza, l’autore del gesto sarebbe un ragazzo poco più grande conosciuto brevemente quella sera.



Nonostante il trauma, la giovane ha denunciato l’accaduto con l’aiuto dei genitori. Gli inquirenti hanno confermato segni di abuso e stanno ora conducendo le indagini per identificare il responsabile, di cui al momento si conosce solo un nome. La vittima ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore e le forze dell’ordine hanno già raccolto testimonianze da altri presenti alla festa. Al momento non risultano immagini utili da telecamere di sorveglianza.