Violenza psicologica, il progetto di San Giovanni in Marignano arriva a Milano

La serata del 20 ottobre al Centro Internazionale di Brera dedicata a manipolazione emotiva e gaslighting

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano esprime profondo orgoglio e grande soddisfazione per il successo della serata svoltasi lo scorso 20 ottobre nella prestigiosa cornice del Centro Internazionale di Brera a Milano, evento centrale del progetto “La violenza che non lascia lividi”. L'iniziativa, ideata e curata dalla Dott.ssa Calí Velela e dalla Dott.ssa Milena Renzi, affronta con sensibilità e rigore scientifico il delicato tema della violenza psicologica, della manipolazione emotiva e del gaslighting. Un percorso nato nel territorio riminese e profondamente legato a San Giovanni in Marignano, che ne ha concesso con convinzione il patrocinio: forte è stata infatti la partecipazione del tessuto locale, a partire dalla proponente Milena Renzi, passando per la cornice musicale curata dal M° Angelo Bonazzoli e dal pianista Mateus Gardellini, fino alla presenza delle istituzioni cittadine.

Il progetto ha saputo varcare i confini locali fino a raccogliere l'attenzione e i prestigiosi riconoscimenti delle più alte istituzioni europee e internazionali, tra cui il Gabinetto della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, referenti dell’Executive Office del Segretario Generale ONU, UN Women, UNFPA e la Presidenza della Commissione Europea.

A rappresentare ufficialmente la comunità marignanese al meeting milanese è intervenuto il Consigliere comunale Samuele Cinquilli, testimoniando la vicinanza dell'Ente a una campagna civica e culturale di fondamentale rilevanza per la tutela della dignità umana e la prevenzione della violenza di genere. L’evento ha registrato inoltre una significativa copertura mediatica, con l'attenzione e le riprese delle troupe di Mediaset e della TV di UIL Lombardia.

«Poter sostenere e patrocinare iniziative di così alto valore sociale ed umano è per la nostra comunità motivo di grande orgoglio» – sottolinea l'Amministrazione comunale. «Vedere il nome di San Giovanni in Marignano e dei suoi cittadini accostato a progetti capaci di dialogare con i vertici delle istituzioni internazionali testimonia la straordinaria ricchezza e sensibilità del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va alle ideatrici, agli artisti marignanesi coinvolti e al Consigliere Cinquilli per aver rappresentato il nostro Comune».

Il progetto proseguirà ora il suo percorso di sensibilizzazione nelle scuole, nei territori e nelle comunità.