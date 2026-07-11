Violenza sessuale a Viserba: 23enne aggredita e rapinata sulla spiaggia durante la Notte Rosa

Caccia all'aggressore, acquisiti elementi decisivi

Una 23enne di origine nordafricana ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di una violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno a Viserba, durante gli eventi della Notte Rosa.

Secondo il racconto della giovane, mentre percorreva il lungomare è stata avvicinata da un connazionale che conosceva solo di vista. Dopo un breve scambio di parole, l'uomo le avrebbe sottratto il cellulare e, sotto la minaccia di un coltello, l'avrebbe costretta a seguirlo in una zona isolata della spiaggia. Qui, sempre secondo la denuncia, la ragazza sarebbe stata picchiata e violentata prima che l'aggressore si allontanasse.

Il giorno successivo la 23enne si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia e si è recata al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con quanto riferito. Agli investigatori ha inoltre fornito elementi utili per l'identificazione del presunto responsabile.

I carabinieri, coordinati dall'autorità giudiziaria, hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare il presunto autore dell'aggressione.