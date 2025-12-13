Violenza sessuale al Parco Marecchia su una 15enne: chiesta condanna a 6 anni

L'imputato, all'epoca dei fatti, era 18enne

È di 6 anni di reclusione la pena chiesta dalla procura per un 22enne afgano, arrivato in Italia attraverso un corridoio umanitario, che è accusato di aver violentato a Rimini una ragazzina minorenne, di origine straniera, nell'agosto 2021, quando il giovane aveva 18 anni, mentre lei era 15enne. La denuncia è partita d'ufficio dai servizi sociali nel 2022 e il processo sta volgendo al termine, la sentenza è infatti attesa per il 12 marzo 2026. I due ragazzi si erano conosciuti qualche mese prima a Rimini: nell'agosto 2021 si incontrarono al parco Marecchia e qui, secondo quanto asserito dalla Procura, lui l'avrebbe costretta a spogliarsi e a consumare un rapporto sessuale. Diversa la versione della difesa, che parla di rapporto consenziente: la ragazzina e il giovane afgano, difeso dall'avvocato Gianluca Tencati, avrebbero avuto una frequentazione in quelle settimane. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, come detto, ha chiesto condanna a 6 anni di reclusione.