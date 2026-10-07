Violenza sessuale e estorsione a Cattolica: chiesta l'assoluzione per i due imputati

I fatti contestati sarebbero avvenuti nel febbraio 2024

Il pm Davide Ercolani ha chiesto l’assoluzione perché «il fatto non sussiste» per un 43enne milanese e un 37enne riminese, accusati di violenza sessuale in concorso ai danni di una 50enne della Valconca. Il più giovane deve rispondere anche di estorsione.

Secondo l’accusa iniziale, durante alcuni incontri avvenuti a Cattolica nel febbraio 2024, i due avrebbero costretto la donna a compiere e subire atti sessuali, anche sotto la minaccia di un coltello. In seguito, il 37enne avrebbe inoltre ottenuto 900 euro dalla vittima attraverso alcuni bonifici.

Nel corso del processo, però, le dichiarazioni della donna sarebbero risultate caratterizzate da alcune contraddizioni e diversi «non ricordo». È inoltre emersa una ricostruzione secondo cui i rapporti sessuali sarebbero stati consenzienti e avvenuti in cambio di droga.

Il collegio penale ha rinviato il procedimento alla prossima settimana per le repliche e la sentenza.