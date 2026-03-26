Violenza sessuale in hotel a Rimini: condannato a 5 anni il 44enne che abusò di una 17enne

"Disse di no per tutta la notte": l'uomo abusò della minorenne in una camera d'albergo

Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione un 44enne siciliano per violenza sessuale su una 17enne, avvenuta nel gennaio 2023 in una camera d’albergo di Rimini. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla gup Raffaella Ceccarelli, che ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da incarichi legati alla tutela.

Secondo la Procura, la giovane – originaria del Belgio e in fuga da casa – era arrivata in Riviera dopo aver girato diverse città italiane. Qui aveva incontrato l’uomo, che si era offerto di pagarle una stanza. Una volta soli, però, l’avrebbe aggredita con schiaffi e pugni, minacciandola e abusando di lei per tutta la notte nonostante i ripetuti “no”.

La ragazza riuscì a fuggire il giorno dopo e a prendere un treno. Fu rintracciata alcuni giorni più tardi alla stazione di Reggio Emilia e, una volta rientrata a casa, denunciò l’accaduto.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione del 44enne, arrestato a Milano su ordinanza del gip di Rimini. L’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Schembri del Foro di Milano, è stato riconosciuto dalla vittima anche in sede di incidente probatorio davanti al gip Raffaele Deflorio.